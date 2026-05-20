Türkiye'den İsrail'e Şiddet Tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Şiddet Tepkisi

20.05.2026 18:31
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığınca, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

En kısa zamanda sonuç alınması için çabaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

