Türkiye'den İsrail'e Suriye Uyarısı
Türkiye'den İsrail'e Suriye Uyarısı

23.04.2026 03:47
Büyükelçi Yıldız, Suriye'nin egemenliğine saygı çağrısı yaparak İsrail'in çekilmesini istedi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetini ülkeyi bölgesel tırmanıştan uzak tutma çabalarından dolayı takdir ettiklerini belirterek, İsrail'e Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilme çağrısı yaptı.

Yıldız, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Bölgenin zorlu bir dönemden geçerken, barış ve istikrarın tüm paydaşlar arasında yakın ve sürekli bir koordinasyon gerektirdiğine işaret eden Yıldız, Suriye'yi bölgesel şiddet döngüsünden koruma çabalarının şimdiye kadar büyük ölçüde etkili olduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu bağlamda, Suriye hükümetini, ülkeyi bölgesel tırmanıştan uzak tutma çabalarından dolayı son derece takdir ediyoruz. Bu çabalar, uluslararası toplumun, özellikle de bu konseyin takdirini ve tam desteğini hak etmektedir." dedi.

İsrail'in, Lübnan ile varılan son ateşkesin ardından Suriye'de de tırmanışa yol açacak eylemlerden kaçınması ve işgaline son vermesi gerektiğini belirten Yıldız, Güney Suriye'deki istikrarın, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılma Anlaşması'nın tam uyum içinde sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Yıldız, İsrail'e tampon bölgeden ve 8 Aralık'tan beri işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısı yaparak, "Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı vazgeçilmezdir. İstikrar, güvenlik ve ekonomik iyileşme yolunda ilerlemesi tehlikeye atılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
