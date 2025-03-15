Türkiye'den Nijerya'daki Yetimlere İftar

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Darul Amin Vakfı bünyesinde bulunan Cevat Aydın Darul Amin Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için iftar programı gerçekleştirdi.

Büyükelçilik tarafından düzenlenen iftar programına yetimhane yönetimi, yetimler ve öğretmenler katıldı.

Türk ve Nijerya mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edildiği iftarda, çocuklarla yakından ilgilenilerek onların ramazan sevincine ortak olundu.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, Türkiye olarak Nijerya'daki yetim ve kimsesiz çocuklara her zaman destek olmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Yetimhane yetkilileri de Türkiye'nin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, düzenlenen iftar programının çocuklar için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

Programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtılırken, iftar organizasyonu sıcak bir atmosferde tamamlandı.