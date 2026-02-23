Türkiye\'den Nükleer Silah Kontrolü Çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, nükleer silah sahibi devletler arasında yeni silah kontrol düzenlemeleri çağrısında bulunduklarını belirterek, bu düzenlemelerin kapsayıcı, doğrulanabilir ve mevcut ortama uyarlanmış olması gerektiğini söyledi.

Akçapar, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Silahsızlanma Konferansı'nın açılış programında konuştu.

Bu konferansın zorlu bir dönemde gerçekleştirildiğine vurgu yapan Akçapar, karşı karşıya kalınan riskler ve tehditlerle mevcut silah kontrol mekanizmalarının performansı arasında rahatsız edici bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

Akçapar, aktif ve gerçek çatışmalar çağında olunduğuna işaret ederek, "Süregelen çatışmalar, güçler arasındaki derinleşen güvensizlik ve hızla ilerleyen teknolojik değişim, uluslararası güvenliği yönetmek için güvendiğimiz çerçeveler üzerinde gerçek bir baskıya neden oluyor. Bu bağlam, bu konferansın çalışmalarını daha az değil, daha önemli kılıyor. Karamsar olma zamanı değil, aksine güçlü olma zamanı." diye konuştu.

Çok taraflı diplomasi ve çok taraflılığın önemini vurgulayan Akçapar, "Bu, pratik bir araçtır. Siyasi koşullar elverişsiz olduğunda dahi, özellikle de bu koşullarda sürekli yatırım gerektirir. Diplomasi ölmedi. Ukrayna görüşmeleri ve İran nükleer dosyasıyla ilgili son gelişmeler derin anlaşmazlıklar arasında bile iletişim kanallarının açık tutulabileceğini gösteriyor. Bu önemli." dedi.

"Türkiye, Gazze'de ateşkes ve siyasi ilerleme sağlanmasına yönelik çabaları destekliyor"

Akçapar, Ukrayna konusunda Türkiye'nin pozisyonunun tutarlı olduğuna değinerek, "Kalıcı bir çözüm doğrudan müzakere gerektiriyor. (Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için) İstanbul görüşmeleri, erken aşamada bir anlaşma da dahil somut insani sonuçlar doğurdu ve sonuçların mümkün olduğunu gösterdi. Mevcut müzakere sürecinin bu temel üzerine inşa edilmesini umuyoruz. Türkiye, Gazze'de ateşkes ve siyasi ilerleme sağlanmasına yönelik çabaları destekliyor. Son ateşkes anlaşmasının ardından gelen ivmenin, iki devletli çözüme doğru güvenilir bir yol da dahil, uygulamaya dönüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de koşulların gerçek açılımlar oluşturacak şekilde değiştiğini belirten Akçapar, tüm aktörleri, Suriye'de toprak bütünlüğüne, kurumsal sürekliliğe ve sosyal uyuma dikkat ederek bu süreci dikkatlice ele almaya teşvik ettiklerini dile getirdi.

Akçapar, şöyle devam etti:

"İran konusunda, ABD ile doğrudan diyaloğun yeniden başlamasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Son görüşmelerde belirlenen ilkeler, metne dayalı müzakerelere doğru ilerlemek için uygulanabilir bir temel sunuyor. Müzakere edilmiş bir sonucun en kısa sürede elde edilmesini diliyor ve bir sonraki tur duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Askeri seçenekler ciddi bölgesel sonuçlar doğuracaktır. Türkiye, diplomatik süreci yararlı olan her formatta desteklemeye hazır."

Nükleer silah sahibi devletler arasında yeni silah kontrol düzenlemeleri çağrısında bulunduklarının altını çizen Akçapar, bu düzenlemelerin kapsayıcı, doğrulanabilir ve mevcut ortama uyarlanmış olması gerektiğini kaydetti.