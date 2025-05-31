Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı.
Diplomatik kaynakların yaptığı açıklamada, Al-Monitor haber sitesindeki bir haberde geçen Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin, "Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." ifadesi kullanıldı.
Al-Monitor haberinde Türk yetkililerin, Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edilirken, Şahin de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk yetkililerle doğrudan temas ve kanallarının olduğunu öne sürmüştü.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'den PKK/YPG Görüşme İddiasına Yalanlama - Son Dakika
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