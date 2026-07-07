Türkiye'den Şam'daki Saldırılara Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Şam'daki Saldırılara Kınama

Türkiye\'den Şam\'daki Saldırılara Kınama
07.07.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki bombalı saldırıları kınadı ve Suriye halkıyla dayanışma vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, " Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Türkiye, Olaylar, Güncel, Suriye, Terör, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Şam'daki Saldırılara Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi gündem oldu
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu
17:54
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:49
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 19:00:27. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Şam'daki Saldırılara Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.