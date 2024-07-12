Türkiye'den Senegal'in el sanatlarının gelişimine önemli katkı

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Dakar El Sanatları Eğitim Merkezinin yeni atölyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao'nun katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Afrika Kültür Evi Projesi" kapsamında, Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezine ekipman desteği sağlanırken, merkeze yeni atölyeler kazandırıldı.

Bu kapsamda düzenlenen törende Fransızca konuşan Bakan Göktaş, sözlerine Emine Erdoğan'ın selamlarını ve Dakar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Projeyi kalpten destekleyen Emine Erdoğan'ı temsilen törende bulunduğunu belirten Göktaş, "Türkiye olarak Senegal'in el sanatlarının gelişmesine katkı sağlamaktan, Senegal'i desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

TİKA'nın katkılarıyla Dakar El Sanatları Eğitim Merkezine yeni ekipman ve atölyelerin kazandırıldığını dile getiren Göktaş, "Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi'nde seramik ve dericilik gibi çeşitli alanlarda eğitimler verilmesiyle, Merkez hem kursiyerlerine ekonomik destek sunuyor hem de Senegal'in el sanatlarının gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika kıtasına verdiği öneme vurgu yapan Göktaş, Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabını hatırlattı.

Merkezi Türkiye'nin Senegal ile ilişkilerini geliştirmekteki kararlılığının önemli örneklerinden biri olarak nitelendiren Bakan Göktaş, "Bu proje kadınların ekonomik bağımsızlığına da büyük oranda katkı sağlayacak. Bu pilot bir proje. Afrika'da ilk defa Senegal'de hayata geçirdik." açıklamasında bulundu.

Göktaş, projeyle aynı zamanda kadınları girişimcilik alanında da desteklediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Afrika'ya çok önem veriyor. Afrika ilişkilerimizde her zaman 'kazan-kazan' ilkesi esastır. İlişkilerimizi birlikte geliştireceğiz ve birlikte ilerleyeceğiz. Senegal bizim için dost ve kardeş bir ülke. Senegal ile yakın ilişkilerimiz var. Bütün alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sözlerini yerel dil Volofça, "hep birlikteyiz" ifadesiyle tamamladı.

Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Diao

Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao da Senegal ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere vurgu yaptı. Türkiye'nin ülkenin el sanatlarının gelişmesindeki katkılarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Diao, "Bu merkezdeki açılış Türkiye'nin cömertliğinin de bir göstergesi. Aynı zamanda bu proje Senegal'deki el sanatlarının gelişimine de ciddi anlamda katkı sağlayacak." dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Başbakan Ousmane Sonko'nun projeye yönelik şükranını ileten Diao, "Sayın Emine Erdoğan'ın Afrika kıtasına verdiği önemin farkındayız ve bu bizi çok mutlu ediyor. Onun Senegalli ve Afrikalı kadınlara desteğini hayranlıkla izliyoruz." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Bakanlar Göktaş ve Diao kurdele keserek hem yeni atölyelerin açılışını yaptı hem de yeni ekipmanları hizmete aldı. İki Bakan açılışın ardından Merkezi gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte açık havada düzenlenen tören sırasında konuşmacıların güneşten etkilenmemesi için görevli kadınlar tarafından şemsiye tutuldu. Bakan Göktaş, konuşma sırası kendine geldiğinde kadınlara teşekkür ederek şemsiye tutulmamasını rica etti.

Törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdan, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ile diğer yetkililer de katıldı.