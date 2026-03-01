Türkiye'den Somali'ye Gıda Desteği - Son Dakika
Türkiye'den Somali'ye Gıda Desteği

Türkiye\'den Somali\'ye Gıda Desteği
01.03.2026 17:31
TDV, Somali'deki engelli öğrenciler için gıda paketi yardımı sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'de El Beşir İşitme ve Görme Engelliler Okulu'nda eğitim gören öğrencilere gıda desteği sundu.

TDV ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle başkent Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesindeki okulda eğitim gören öğrenciler için gıda paketleri hazırlandı.

Vakıf görevlileri ve gönüllülerden oluşan ekipler, paketleri okuldaki 80 öğrencinin ailesine ve okulda yatılı eğitim gören öğrenciler için de okul idaresine ulaştırdı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, ramazan boyunca ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar 7 eyalette 13 bölgede ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımlarını ulaştırdıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik de destekleyici çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada görme ve işitme engellilerin yakınlarına gıda paketlerini ulaştırıyoruz. 80 aileye gıda paketini ulaştıracağız. Bir kısmını da yine burada engelli kardeşlerimizden yatılı kalanların yemeklerinde kullanılacak. DİTİB'den gelen kardeşlerimiz de özellikle bu konuda bize çok destek oldular. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Okul sorumlusu Mariam Bulle de okulda yaklaşık 1300 engellinin bulunduğunu belirterek, TDV ve bağışçılarına teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

