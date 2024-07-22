Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı

AFAD öncülüğünde hazırlanan 2.408 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Sudan'a ulaştı. Yardım malzemeleri, Sudan makamlarına törenle teslim edildi. Törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri ve Sudan hükümeti temsilcileri katıldı. Yardım gemisinde gıda, ilaç, kıyafet, hijyen malzemeleri ve barınma malzemeleri bulunuyor.

22.07.2024 15:03
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemesinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edildi.

Törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri, Sudan Kızılayı yetkilileri, Sudan Dışişleri Bakan Vekili, Sudan Sağlık Bakan Vekili, Sudan Sosyal Kalkınma Bakan Vekili ve Sudan Ulusal Yardım Komiserliği Vekili katıldı.

Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemesi bulunuyor.

Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Hartum, Sudan, AFAD, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Malzemesi Ulaştı - Son Dakika
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