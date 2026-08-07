Türkiye'den Yunanistan'a Turizm Çerçevesi Yanıtı - Son Dakika
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Türkiye'den Yunanistan'a Turizm Çerçevesi Yanıtı

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Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'nin Türkiye için hukuki sonuç taşımadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'nin, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yunanistan tarafından ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'nin, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirten Keçeli, "Bu vesileyle, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi saiklerle araçsallaştırılmasına yönelik gayretlerin beyhude olduğunu ve ülkemizin yerleşik hukuki tutumunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil olmak üzere işbirliğini teşvik etmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir."

Kaynak: AA

Dış Politika, Yunanistan, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Yunanistan'a Turizm Çerçevesi Yanıtı - Son Dakika

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