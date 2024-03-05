Türkiye'den Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan teröristler yakalandı

Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 1'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılaya destek için kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan kan bağış merkezinde görevli polisler, kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Türk Kızılayın başlattığı kampanyaya destek olmak ve duyarlılığı arttırmak istediklerini belirtti.
AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baybatur, programda yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını ve Manisa için önemli projelerde adımlar attıklarını belirtti. Akkal ise seçimlerin sonuçlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğini etkileyeceğini iddia etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale'de kurulacak Halk Ekmek işletmesi ile alım gücü düşük ilçe sakinlerine uygun ücretli ekmek hizmeti vereceğini açıkladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda bin 315 kişi, bin 135 araç ve 326 motosiklet sorgulandı. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, faili meçhul olaylar aydınlatıldı ve kaçak silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) enerji tesislerinde meydana gelen trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Samsun'da meydana gelen kazada traktörün dereye yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında depremzede kadınlar 500 fidanı toprakla buluşturdu. Belpınar Mahallesi'ndeki Mesthöyük bölgesinde daha önceden yanan ormanı yeniden yaşatmak amacıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kuruma bağlı birimlerde kurs gören 130 depremzede kadının katıldığı fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, aykırı ışık ve ses cihazı kullanımı gibi ihlaller tespit edildi. 39 sürücüye toplam 71 bin 840 lira ceza kesildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine ormanlık alanda bulunan 2 kamyonette yapılan aramada 29 Afganistan uyruklu yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine makas atan sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplamda 9 bin 325 lira para cezası kesildi.
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