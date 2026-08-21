Türkiye Denizcilikte Zirveye Çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'ye denizcilik alanında çeşitli işbirliği tekliflerinin geldiğini belirterek, "Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfının ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Bakan Uraloğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile etkinlik alanını ziyaret etti.

Gezisine stantları gezerek başlayan Uraloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatında incelemelerde bulundu, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAT ve SAS komandolarının gösterisini izledi. Vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 600 bin kişi başvurdu

Uraloğlu, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizciliğin, silahlı kuvvetlerin ve milli gemilerin geldiği son noktanın vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere dünyanın en gelişmiş ülkelerine gemi sattığına dikkati çeken Uraloğlu, "İşbirliği noktasında da Türkiye'ye tekliflerin geldiğini, denizcilik ve tersane sektöründe neler yapabildiğimizi gerçekten burada gözümüzle de görmüş olduk. Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız." diye konuştu.

TEKNOFEST kapsamında çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, "1 milyon 600 bin kişinin yarışmaya müracaat ettiğini, 50 civarında kategorinin olduğunu ve 8 tanesinin de yine 'Mavi Vatan' kapsamında değerlendirildiğini, Başkan Yardımcımızdan memnuniyetle duymuş oldum. Buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Uraloğlu ayrıca vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, ziyaret esnasında ilerlemekte güçlük çektiğini anlattı.

Türkiye'nin "vatan" olarak ilan ettiği her yere sahip çıkma gücü olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Biz bir kere vatan olarak tanımladığımız her yere sahip çıkıyoruz. Uzay vatandan, hava vatandan, deniz vatana kadar nereyi vatan ilan etmişsek oraya sahip çıkıyoruz. Burada 'Bakın benim param var, istediğim her şeyi satın alabilirim' dünyası yok. Eskiden de yoktu, bugün hiç yok. Dolayısıyla bizim için olmazsa olmazları üretmemiz gerekir. Onları da başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere bütün Türk tersanelerinde üretiyoruz. Arkada da böyle bir gücümüz var."