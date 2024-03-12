Türkiye, denizlerde çatışmaları önlemek için yeni kurallar getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, denizlerde çatışmaları önlemek için yeni kurallar getirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Türk deniz yetki alanları dahilindeki yerlerde ve buralarla bağlantılı bölgelerde teknelerin uyması gereken kurallar düzenlendi. Teknelerin taşıması ve göstermesi gereken fener ve alametler, sadalı sis ve manevra işaretleri, seyir kuralları ve yardım işaretleri belirlendi. Tekneler, COLREG 72 Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymakla yükümlü kılındı ve mevzuata aykırı davranan tekneler hakkında işlem yapılacak.

12.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yetki alanları dahilindeki denizlerde muhtemel çatışmaları önlemek için teknelerin gözetecekleri kurallarda düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dahilindeki yerlerde ve buralarla bağlantılı bölgelerde teknelerinin uyması gereken kurallara ilişkin hususlar düzenlendi.

Bu kapsamda, tüm teknelerin denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri seyir kuralları, tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için kullanacakları işaretler belirlendi.

Tekneler, bu yönetmelikle birlikte COLREG 72 Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymakla yükümlü kılındı.

COLREG 72 Sözleşmesi'nin güncel metni, Denizcilik Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak. Gemiler, bu yönetmelik ve sözleşmenin metnini bulundurmak ve uymak zorunda olacak.

Mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan tekne ilgililerine yönelik ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Denizcilik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, denizlerde çatışmaları önlemek için yeni kurallar getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Teoman Konserinde Kapıların Açılmasıyla Yüzlerce Kişi Yarıştı
    11:06 Teoman Konserinde Kapıların Açılmasıyla Yüzlerce Kişi Yarıştı

    Eskişehir'de düzenlenen Teoman konserinde kapıların açılmasıyla ön sıralarda yer kapmak için koşan yüzlerce kişinin videosu görenleri hayrete düşürdü. Konser alanına giren yüzlerce kişi, sevdiği sanatçıyı en önden görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Konserde yüzlerce kişi, keyifli dakikalar geçirdi.

  • Engelli yaşlı çiftin balkona koydukları kömür kovası yangına sebep oldu
    11:06 Engelli yaşlı çiftin balkona koydukları kömür kovası yangına sebep oldu

    Bolu'da engelli yaşlı bir çift, sobalarında bulunan yanmış kömürü soğuması için balkona koydu. Ancak sönmeyen kömür kovası sebebiyle çıkan yangın, 3 evde hasara yol açtı. Yangın sonucunda dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
    11:05 Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

    Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı. İki zanlı tutuklanırken diğer iki zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Tıp Bayramı Mesajı
    11:05 Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Tıp Bayramı Mesajı

    Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

  • Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında anıldı
    11:04 Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında anıldı

    İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Törene çeşitli yetkililer ve çocuklar da katıldı.

  • Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor
    11:04 Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

    Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Takım, antrenör Gültekin Karasu yönetiminde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlık kampını sürdürüyor. Karasu, takımın başarılarından bahsederek, Paris 2024 kotasını aldıklarını ve şampiyonlukları korumak istediklerini belirtti. Milli takım oyuncusu Reyhan Yılmaz da kampta iyi çalıştıklarını ve Paris'e şampiyon olmak için gittiklerini ifade etti.

  • Belen'deki Hasarlı Binalar Balyozla Yıkılıyor
    11:04 Belen'deki Hasarlı Binalar Balyozla Yıkılıyor

    Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan bazı binaların yıkımı, iş makinesiyle ulaşılamaması nedeniyle 10 kişilik özel ekip tarafından balyozla yürütülüyor. Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede, yıkılan veya ağır hasar alan 580 yapının enkazı kaldırıldı. Belen Kaymakamlığı, iş makinelerinin ulaşmakta güçlük çektiği dar sokaklardaki hasarlı 24 bina için de harekete geçti. İnşaat firmasınca kurulan 10 kişilik ekip, söz konusu yapılarda elle yıkıma başladı. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından duvarları balyoz yardımıyla yıkan ekip, çıkan molozu el arabaları ve 'patpat' diye tabir edilen tarım araçlarıyla döküm sahalarına taşıyor. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, iş makinelerinin girebildiği yerlerdeki enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Dar alanlardaki işlemlerin insan gücüyle yürütüldüğünü belirten Yılmaz, 'Araçların giremediği, iş makinelerinin çalışamadığı alanlar için Kaymakamlık olarak elle yıkım ekibi oluşturduk ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakın zamanda ilçemizdeki tüm ağır hasarlı binalar yıkılmış ve enkazı kaldırılmış olacak.' diye konuştu. Yılmaz, elle yıkılacak 24 binadan 6'sında çalışmanın sona erdiğini, 18'inde işlemlerin sürdüğünü belirtti. Yıkımın güvenlik önlemleri altında yapıldığını vurgulayan Yılmaz, 'Çalışmayla ağır hasarlı evlerin çevresinde oluşabilecek herhangi bir riski de ortadan kaldırmış oluyoruz.' dedi. Firma yetkilisi Altuğ Kılıçoğlu da insan gücüyle kontrollü yıkımın hızla devam ettiğini, işlemleri en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

  • İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
    11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.


10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
10:04 1000 polisle uyuşturucu operasyonu 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler 1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler
08:49 Harvard’a ders olmuştu Türkiye’nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:36 LGS’de merkezi sınav başvuruları 18-29 Mart arasında alınacak LGS'de merkezi sınav başvuruları 18-29 Mart arasında alınacak
09:56 Aralarından çay geçen komşular iftarı 3 dakika farkla yapıyor Aralarından çay geçen komşular iftarı 3 dakika farkla yapıyor
09:54 Hayranları kahrolacak Alperen Şengün, sezonu kapattı Hayranları kahrolacak! Alperen Şengün, sezonu kapattı
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
09:29 Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’nden elendi Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi
09:28 4 kişinin öldüğü TIR kazasında 5 yıl önceki ayrıntı ortaya çıktı 4 kişinin öldüğü TIR kazasında 5 yıl önceki ayrıntı ortaya çıktı
08:48 Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 11:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, denizlerde çatışmaları önlemek için yeni kurallar getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement