Türkiye Diyanet Vakfı Burkina Faso\'da Kurban Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Burkina Faso'da yürüttüğü faaliyetlerine bayramın ikinci gününde de devam etti.

TDV ekipleri, ülkenin 20 noktasında kurban kesimi ve et dağıtım işlemlerini sürdürüyor.

Vakıf yetkililerinin gözetiminde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, ekip üyelerince daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Şehrin kırsal kesimlerindeki çocuklarla da bir araya gelen gönüllüler, hediyelerle çocukların yüzlerini güldürdü.