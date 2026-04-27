Türkiye Down Sendromu Derneği'ne Hilton Global Foundation'dan 350.000 Dolar Hibe

Türkiye Down Sendromu Derneği, Hilton Global Foundation'ın 2026 hibe programı kapsamında 350.000 ABD doları hibe almaya hak kazandı. Destek, Down sendromlu bireyler için kapsayıcı kariyer ve beceri geliştirme fırsatlarını genişletmeyi ve Hilton'un 'Travel with Purpose' stratejisine katkı sunmayı amaçlıyor.

Dernek, on yılı aşkın süredir kapsayıcı istihdam alanında çalışıyor. Hilton Global Foundation desteğiyle, Destekli Kariyer Programı aracılığıyla turizm ve konaklama sektöründe kapsayıcı istihdam modellerini yaygınlaştıracak. Dernek Başkanı Gün Bilgin, hibeyi dönüşüm ve kapsayıcılık için önemli bir katkı olarak nitelendirdi. Hilton yetkilileri de iş birliğinin gücüne vurgu yaparak, daha kapsayıcı bir sektör inşa etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.