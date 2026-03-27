Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Eğitimde Başarı Hikayesi Olarak Tanıtıldı

27.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO toplantısında Türkiye, eğitim alanındaki başarılarıyla dikkat çekti ve örnek ülke olarak tanıtıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2026 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nun tanıtıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) toplantısında, Türkiye'nin eğitim alanındaki hamleleri, tutarlı sistemler inşa edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini gösteren parlak ülke örneklerinden biri olarak tanıtıldı.

UNESCO'nun merkezi Paris'te 2026 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nun 25 Mart'ta tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, raporun tanıtımı kapsamında düzenlenen "Eğitimde Erişim ve Eşitlik" temalı toplantıda Türkiye'yi temsil etti.

Macit, toplantıda Türkiye'nin eğitime erişim alanında 23 yılda kaydettiği gelişmeyi, bu süre zarfında verilen hizmetler, gerçekleştirilen uygulamalar ve geliştirilen çözümlerden örneklerle anlattı.

UNESCO'daki toplantı kapsamında düzenlenen oturumlarda, Türkiye'nin eğitim alanındaki hamleleri, tutarlı sistemler inşa edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini gösteren parlak ülke örneklerinden biri olarak sunuldu.

Birçok konuşmacı Türkiye'nin eğitim alanındaki hamlelerini "başarı hikayesi" olarak nitelendirdi.

"Gelecek yolundaki ilk ders budur, işe yarayan sistemler mevcut"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, toplantıdaki konuşmasında, dünyada eğitim alanında karşılaşılan krizlere dikkati çekti.

Schleicher, cesur hedefler belirlendiğini ancak 2030'a yaklaşırken bu hedeflerin uzağında kalındığını belirterek, bu durumun herkesi endişelendirdiğini dile getirdi.

Buna karşın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin eğitim alanındaki hamlelerinin, işlerin tersine çevrilebileceğini gösterdiğini kaydeden Schleicher, şunları söyledi:

"Sihirli bir değnek buldukları için değil tutarlı sistemler inşa ettikleri için, eğitimi sürdürülebilir kılmaya dönük yerel kaynakları seferber ettikleri için ve daha iyi becerilerin daha iyi işlere ve daha iyi yaşamlara dönüştüğü iş gücü politikalarına yatırım yaptıkları için. Gelecek yolundaki ilk ders budur, işe yarayan sistemler mevcut."

Schleicher, 2030'a bakıp "Bakın başaramadık" veya "İnsanlık tarihindeki en büyük eğitim genişlemesini gerçekleştirdik ve artık bu işi tamamlamak için ne gerektiğini biliyoruz" da diyebileceklerini ifade etti.

"Çözüm üretmek tek bir politikadan ibaret değil"

UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı ve İtalya eski Eğitim Bakanı Stefania Giannini ise farklı bakış açılarından ve farklı zorluklardan gelerek gerçekten çözümler üreten ve ilerleme kaydeden parlak ülke örnekleri bulunduğunu, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu anlattı.

Giannini, Türkiye'nin bir başarı hikayesi yazdığının altını çizerek, Bakan Yardımcısı Macit'in konuşmasının, çözüm üretmenin tek bir politikadan ibaret olmadığı, finansmandan insan kaynaklarına, altyapıya kadar her şeyi kapsadığını gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:12:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.