Türkiye Ekonomisi 2026'da %2,5 Büyüdü

01.06.2026 11:21
TÜİK, Türkiye'nin 2026'nın birinci çeyreğinde GSYH'nin %2,5 büyüdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026'nın Ocak-Mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü.

TÜİK'in, 2026'nın Ocak-Mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerine göre, Türkiye ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü, sektör bazlı olarak ise performanslar farklılık gösterdi.

Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Ocak-Mart 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

GSYH 2026 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 16 TRİLYON 999 MİLYAR 977 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2026 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3 artış gösterdi.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2026 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE yüzde 12,7, İTHALATI İSE YÜZDE 2 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, ithalatı ise yüzde 2 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2026 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 35,9 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı. Net işletme artığı/karma gelirinde yüzde 34,4 artış gerçekleşti.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 42,7 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 42,7 iken, bu oran 2026 yılı birinci çeyreğinde de yüzde 42,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 36,3 iken, 2026 yılı birinci çeyreğinde yüzde 35,8 oldu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:48:21. #7.12#
