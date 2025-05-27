Türkiye Ekonomisi Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Türkiye Ekonomisi Raporu Yayınlandı

27.05.2025 23:23
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İKAM tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisi 17 başlık altında detaylı olarak incelendi.

İLKE Vakfı bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezince (İKAM) hazırlanan "İktisat İzleme Raporu 2024: Türkiye Ekonomisinin Görünümü" başlıklı rapor yayımlandı.

Üsküdar'daki vakıf binasında tanıtımı yapılan, editörlüğünü Doç. Dr. Ömer Faruk Tekdoğan'ın üstlendiği raporda, Türkiye ekonomisine dair 17 başlık altında temel göstergeler ve yapısal eğilimler değerlendirildi.

İş gücü piyasası, gelir dağılımı, para politikası, tarım, sanayi, hizmet ve inşaat gibi temel alanlarda analizlerin sunulduğu raporda, akademik yaklaşımlar ve pratik önerilere yer verildi.

Etkinlikte raporun kapsamı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tekdoğan, çalışmanın, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandığını söyledi.

Tekdoğan raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel veriler ışığında yapılan analizlerle elde edilen bulgulara yönelik politika önerilerinin de sunulduğunu kaydetti.

Raporda, 2020'den bu yana süregelen küresel ekonomik ve siyasi risklerin 2024'te de belirgin şekilde devam ettiği belirtilirken, Rusya- Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının oluşturduğu istikrarsızlık ortamının, ABD seçim süreci ve Avrupa Birliğindeki siyasi dalgalanmalarla birleşerek ülkeleri tedbir almaya yönlendirdiği ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin, Kovid-19 sonrası dönemde küresel eğilimlerden farklı olarak pozitif büyüme performansı sergilediği vurgulanan raporda, enflasyonla mücadeleye odaklanan sıkı para ve maliye politikaları neticesinde Türkiye ekonomisinin uzun vadeli planlarındaki ortalamanın altında, daha ılımlı bir büyüme süreci yaşadığı aktarıldı.

Raporda sanayi sektörüne ilişkin analizlerine yer verilen Doç. Dr. İsa Yılmaz, gelişmekte olan ülkelerde sanayi üretiminin yeterince olgunlaşmadan finansal piyasalara yöneldiğini ve bu nedenle sanayinin katkısının giderek azaldığını, enflasyonla mücadele politikalarının üretim hızını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Şirketler ve girişimcilik alanındaki gelişmeleri değerlendiren Doç. Dr. Cem Korkut da enflasyonla mücadele politikaları ve finansmana erişimdeki değişimlerin şirketlerin finansal performansını doğrudan etkilediğini, firmalar arası ticarette koşulların zorlaştığını, peşin alım ve ön ödeme taleplerinin arttığını, kredi kullanımından kaçınmanın ve nakitte kalma isteğinin ödeme vadelerini uzattığını anlattı.

Dr. Bekir Eren ise 2024 yılı yurt içi finansal piyasalara ilişkin değerlendirmesinde, bankacılık sektörü, Borsa İstanbul, döviz kuru ve piyasa faizleri çerçevesinde analizler sunarken, para politikasının tamamen enflasyonla mücadeleye odaklanmasının ve bu kapsamda atılan kararlı adımların, iç piyasaların istikrarına katkı sağladığını aktardı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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