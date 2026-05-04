Türkiye, Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi

04.05.2026 09:59
SAĞLIK Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını belirten Birinci, bu konuda çalışmalar yaptıklarını Japonya gibi kimlikle sigara satımı konusunda planlamaları olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı Can Sağlığı Vakfı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Erzurum tarafından 'Tıbbın yarınına bugünden bak' temasıyla düzenlenen 'MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresine' katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 'sağlığın bugünü ve geleceği' konusunda sunum yaptı. 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndan katılımcılara Türkiye'nin 24 yıldaki sağlık dönüşümünü, kurumsallaşma ve dijitalleşme atılımlarını, beklenen sağlık gelişmelerini ve çalışmaları hakkında bilgi veren Birinci, sağlıktaki sorunlara da dikkat çekti.

MALİYETİ 1028 DOLAR

Kullanıcı sayısı artan sigara konusuna değinen Bakan Yardımcısı Birinci, kişi başı sağlık harcaması 840 dolar olan Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise 1028 dolar olduğunu söyledi. Tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirten Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Bütün olumsuzluklara rağmen tütün ürünü kullanımının artmaya devam ettiğini belirten Birinci, bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade etti. 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55'inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini veren Birinci, kullanımda kız çocuklarının erkeklerle eşit hale geldiğini kaydetti.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 44'Ü SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR

Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25'inin sigaranın sorumlu olduğunu bildirdi. Türkiye'yi akciğer kanserinde birinci yapanın sigara olduğunu vurgulayan Birinci, Türkiye'de her yüz çocuktan 44'ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirtti.

Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, günlük tüketimin kişi başı 17 dal olduğunu bildirdi. Sigara konusunda Türkiye'nin şampiyonluğa gittiğini ifade eden Birinci, fiyat politikasına dikkat çekti. En ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını söyleyen Birinci, "Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108'inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor" dedi.

MASUM DEĞİL

Elektronik sigaranın masum gösterildiğini kaydeden Birinci, "Ne yazık ki elektronik sigara, sigarayı başlamayı 3 kat artırıyor. Onu masumlaştıran, az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum. Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" diye konuştu.

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: DHA

