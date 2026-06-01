Türkiye Enerji Güvenliğini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Enerji Güvenliğini Artırıyor

Türkiye Enerji Güvenliğini Artırıyor
01.06.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji merkezi olacağını ve sürdürülebilirliği vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek." dedi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuştu.

Günümüzde uygun maliyetli ve güvenilir enerji arzının giderek zorlaştığını belirten Bayraktar, jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve tedarik zincirindeki aksaklıkların enerji piyasalarını daha kırılgan ve oynak hale getirdiğini söyledi.

Bayraktar, son gelişmelerin enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle tanımlanamayacağına işaret ederek, "Enerji güvenliği bugün aynı zamanda çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, güçlü altyapı, operasyonel esneklik, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve daha geniş işbirliği gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele edilirken enerji dönüşümünün de başarıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Sürdürülebilirlik, enerji güvenliği ve rekabetçilik arasında doğru dengeyi kurmak zorundayız." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki önceliğinin enerji güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmak olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerjinin bugün Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da ilk 5, dünyada ilk 11 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Bayraktar, "Bu yılın sonunda güneş enerjisinin Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesindeki en büyük kaynak haline gelmesini bekliyoruz." dedi.

Doğal gazın enerji piyasalarındaki kritik rolünü sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Türkiye'nin boru hatları, yer altı depolama tesisleri, yeniden gazlaştırma terminalleri ve enterkoneksiyonlar dahil olmak üzere doğal gaz altyapısına önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin istikrarlı şekilde arttığını kaydeden Bayraktar, "Yıl sonuna kadar Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 7,5 milyar metreküp üretime ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Nükleer enerjinin de Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da işbirliğini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bayraktar, ülkesinin küresel enerji ve iklim diyaloğuna yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Enerji Güvenliğini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:42:20. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Enerji Güvenliğini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.