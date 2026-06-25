Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Ele Alındı

Anadolu Ajansı (AA) Akademi tarafından düzenlenen "Odak: Ermenistan" programında Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin bölgesel ve küresel etkileri ele alındı.

AAtölye'de AA Stratejik Analiz Müdürü Dr. Bilgay Duman'ın moderatörlüğünde Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç'ın konuşmacı olduğu "ODAK: Ermenistan" programı düzenlendi.

Kılıç, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, iki ülke arasındaki normalleşme süreci, iki ülke ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirdiği programın ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.