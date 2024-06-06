Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi - Son Dakika
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Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Türkiye-Ermenistan sınırında, nesli tehlike altındaki küçük akbabaların yaşam alanları Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından kaydedildi. Küçük akbaba, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede bulunuyor. Türkiye'de farklı bölgelerde görülebilen küçük akbabalar, Iğdır gibi iklimi ve coğrafi yapısıyla kuş türlerinin yaşadığı bölgelerde de gözlemlenebiliyor. AA ekibi, Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yaparken küçük akbabaları görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, küçük akbabaların insan kalabalığından uzak bir bölgede yaşamlarını sürdürdüğü görülüyor.

06.06.2024 10:31
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Türkiye- Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince kayda alındı.

Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan "endangered" koduyla listede yer alan küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebiliyor.

Küçük akbabalar, iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'da da gözlenebiliyor.

Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yapan AA ekibi, küçük akbabaları görüntüledi.

Kayda alınan küçük akbabalar, insan kalabalığının olmadığı bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi - Son Dakika
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