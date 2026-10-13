Türkiye, Eurydice toplantısında 37 ülkeden 65 katılımcıyı İstanbul'da ağırlıyor - Son Dakika
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Türkiye, Eurydice toplantısında 37 ülkeden 65 katılımcıyı İstanbul'da ağırlıyor

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Eurydice Ülke Temsilcileri Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da düzenleniyor. İki gün sürecek toplantıda 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcı, Avrupa ülkelerinin eğitim politikalarını ve Türkiye'nin eğitim alanındaki çalışmalarını ele alıyor.

Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (Eurydice) ülke temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Eurydice çalışmaları kapsamında her yıl ulusal birimlerin yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ülke Temsilcileri Toplantısı, bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek toplantıda, Avrupa ülkelerinin eğitim politikaları ve Türkiye'nin eğitim alanındaki çalışmaları ele alınıyor.

Toplantıda konuşan MEB Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, Eurydice ağının Avrupa eğitim sistemleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ağ içindeki çalışmalarına ve yaklaşık yirmi üç yıllık birikimine dikkati çekti.

Türk, "Biz, Eurydice ağı çalışmaları kapsamında Bakanlığımızın merkez teşkilatındaki ilgili birimler başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışarak farklı eğitim kademelerine, eğitim politikalarına ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve verileri Eurydice çalışma takvimi doğrultusunda hazırlayarak bu çalışmalara katkı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Eurydice ağının en önemli katkılarından birinin, farklı ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin bilgileri aynı çerçeve içerisinde görebilme imkanı sunması olduğunu ifade eden Türk, Türkiye'deki iyi uygulamaların ve eğitim alanındaki güncel çalışmaların Eurydice platformunda görünür olmasının önemine değindi.

Türk, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yalnızca Avrupa'daki gelişmeleri takip eden değil, kendi deneyimlerini ve uygulamalarını da uluslararası bilgi paylaşımına sunan aktif bir ulusal birim olma anlayışımızı sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Eurydice Türkiye Birimi açısından temel yaklaşımımızı üç başlıkta özetleyebilirim: Birincisi, Türk eğitim sistemine ilişkin güvenilir ve güncel bilgiyi uluslararası bilgi ağına kazandırmak.

İkincisi, Eurydice'in ürettiği karşılaştırmalı bilgi ve analizleri Türkçe olarak Bakanlığımızın ve eğitim paydaşlarımızın kullanımına sunmak. Üçüncüsü ise Türkiye'nin eğitim alanındaki politika, uygulama ve deneyimlerini uluslararası düzeyde görünür kılmak. Biz bu üç alanı birbirinden bağımsız değil, birbirini tamamlayan bir bilgi döngüsünün parçaları olarak görüyoruz."

Türk, gelecek dönemde mevcut birikimi daha ileri taşıyarak Türkiye'nin eğitim alanındaki bilgi ve deneyiminin uluslararası düzeyde paylaşılmasına, Eurydice tarafından üretilen karşılaştırmalı bilgilerin ülkede daha etkin kullanılmasına ve eğitim politikalarının bilgi ve veri temelli değerlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin eğitim politikaları paylaşılacak

Toplantıda, Avrupa Eğitim Bilgi Ağı kapsamında yer alan ülkelerin ulusal birimlerini temsil eden ve karar alma süreçlerine katkı sağlayan yönetici ve uzmanların yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Eurydice Avrupa Birimi temsilcilerinden oluşan 37 ülkeden 65 uluslararası katılımcı yer aldı.

Ulusal birimlerin faaliyetlerinin planlanması ve katılımcı ülkelerin eğitim politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşmasının hedeflendiği toplantıda, Eurydice'in işleyişiyle ilgili dört oturum ve Türkiye'nin eğitim politikalarının sunulacağı dört oturum yer alıyor.

Bu kapsamda "Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Milli Eğitim Akademisi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Ebeveyn Katılımı, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve Uygulamaları, PISA Sonuçları Bağlamında Türk Eğitim Sisteminde Politikalar ve Reformlar" oturumları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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