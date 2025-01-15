Türkiye, Gambiya'ya 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti - Son Dakika
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Türkiye, Gambiya'ya 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti

Türkiye, Gambiya\'ya 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gambiya ile arasında devam eden "Askeri ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti.

15.01.2025 14:52
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Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gambiya ile arasında devam eden "Askeri ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti.

İki ülke arasında 1991'den bu yana süren askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde Türkiye tarafından Gambiya'ya gönderilen 17 Cobra-I Zırhlı Personel Taşıyıcı, törenle teslim edildi.

Gambiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenine Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Başkanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek, Gambiya nezdindeki Askeri Danışman Albay Anıl Aksoy ve Gambiya'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

?İkili ilişkilerde "mükemmel seviye" vurgusu

Törende yapılan konuşmalarda, Türkiye'nin yardımları için teşekkür edilirken, iki ülke arasındaki "mükemmel seviyedeki" ikili ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Barrow'un sıcak ilişkilerine vurgu yapıldı.

Ayrıca 1991'den bu yana süren askeri ve güvenlik işbirliğinin gelecekte daha da gelişmesi temennisinde bulunuldu.

Tören sonunda Cumhurbaşkanı Barrow, Büyükelçi Oba, Tümgeneral Oltulu, Albay İpek ve Albay Aksoy ile zırhlı araçları inceledi ve bilgi aldı.

Öte yandan, tören öncesinde Tümgeneral Oltulu, Banjul Büyükelçiliğini, Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulunu, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mamat O. Cham ve Savunma Bakanı Sering Modou Njie'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Batı Afrika, Savunma, Gambiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Gambiya'ya 17 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti - Son Dakika

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