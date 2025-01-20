Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Terörsüz Türkiye" açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar, "Devletimizin ortaya koyduğu yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin olmasını istemeyen iç ve dış odaklar, kendi çıkarları doğrultusunda bizi kendilerine malzeme yapmasınlar???????." dedi.

20.01.2025 16:19
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar, "Devletimizin ortaya koyduğu yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin olmasını istemeyen iç ve dış odaklar, kendi çıkarları doğrultusunda bizi kendilerine malzeme yapmasınlar???????." dedi.

Aylar, vakıfta, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla "Terörsüz Türkiye" başlıklı basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, şehit ailelerini ve gazileri sokağa dökmeye çalıştığını iddia eden Aylar, şehit aileleri ve gaziler adına kimsenin politik oyunlar kurmaya kalkmaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Lokman Aylar, devletin, teröristle masaya oturmayacağını ve pazarlık yapmayacağını belirterek, terör örgütünün kendini lağvedeceğini ve bundan başka her türlü söylemin komplo teorisi olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenlere geçit vermeyeceklerini ifade eden Aylar, devletin atacağı her adıma destek vereceklerini vurguladı.

"Bizi kendilerine malzeme yapmasınlar"

TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, bazı siyasilerin şehit yakınlarını ve gazileri tahrik eden konuşmalar yaptığını belirterek, "Ailesinden bölücü terör örgütüne karşı şehit ve gazi vermeyen kişilerin bizim adımıza ahkam kesmesini, fetva vermesini, politik çıkar kokan görüşlerini sanki bize aitmiş gibi dillendirmesini reddediyoruz. Devletimizin ortaya koyduğu yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin olmasını istemeyen iç ve dış odaklar, kendi çıkarları doğrultusunda bizi kendilerine malzeme yapmasınlar. Bu hususta dün olduğu gibi bugün de milletin geleceği, vatanın bekası ve ebed müddet devlet şiarıyla hareket ettiğimizi buradan tüm dünyaya haykırıyoruz." diye konuştu.

PKK'nın terör örgütü olduğu gerçeğini hiçbir şeyin değiştirmeyeceğine dikkati çeken Aylar, şunları kaydetti:

"Teröristler, ben dahil buradaki bütün insanlarımız ile milletimizin çocuklarının canlarını yakmış, askerimizi, vatandaşımızı şehit etmiş ve gazi bırakmıştır. Bu terör örgütü emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda ülkenin huzurunun, kalkınmasının ve büyük ülke olma idealinin önünde en büyük engeldir. PKK terör örgütünün kendilerini sanki Kürt kardeşlerimizle bir ve beraber gösterme ihaneti söz konusudur."

Aylar, Türkiye'nin terörden arındırma çalışmalarının başarıya ulaşmasının insanlık tarihine değer sağlayacağını ifade ederek, "Silahla ölümle siyasi bir başarının olamayacağı, gelecek yüzyıllarda tüm devletlere önemli bir mesaj olacaktır. Emperyalist çıkarları için aparat olarak kullandıkları bu tür taşeron örgütlerin tarihin çöplüğüne nasıl atıldığına güzel bir örnek olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

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