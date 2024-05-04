Orman Benim kampanyasıyla 313 ton çöp geri dönüşüme gönderildi - Son Dakika
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Orman Benim kampanyasıyla 313 ton çöp geri dönüşüme gönderildi

Orman Benim kampanyasıyla 313 ton çöp geri dönüşüme gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında 313 ton çöpün orman alanlarından toplanıp geri dönüşüme gönderildiğini açıkladı. Kampanyaya on binlerce vatandaşın katıldığı belirtilirken, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu ve bu tür kampanyalarla yangınların önüne geçilebileceği vurgulandı.

04.05.2024 12:35
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman Benim" kampanyasında Türkiye genelinde 313 ton çöpün orman alanlarından toplanıp geri dönüşüme gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yumaklı tarafından Muğla'da başlatılan kampanya, Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördü.

Yurt genelinde valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslere katılımcıların kimi 3 yaşında çocuğuyla kimi de torunuyla geldi.

Özellikle orman içindeki yollarda gerçekleşen çöp toplama işleminde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de örtü altı temizliği yaptı.

Etkinlik, hava muhalefeti nedeniyle sadece 4 ilde gerçekleştirilemedi.

"Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yumaklı, kampanyanın toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Yumaklı, kampanyaya on binlerce vatandaşın katıldığının altını çizerek, "Kampanyamızda yaklaşık 313 ton çöp toplandı. Bu çöpler de geri dönüşüme gönderildi." bilgisini verdi.

Kampanyaya özellikle gençlerin ilgisinin sevindirici olduğuna değinen Yumaklı, "Bu gerçekleştirdiğimiz kampanyamız bir ilk ama son değil." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak orman yangılarına her sezon öncesi olduğu gibi hazırlıklı girdiklerini aktaran Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün ülke genelinde teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Yangınları 3 safha olarak değerlendirdiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu kampanyamız bizim en çok önemsediğimiz yangın öncesi safhaya giriyor. Bizim en büyük amacımız yangınları kısa sürede söndürmek değil başlamamasını sağlamak. Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları riski de arttı. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin."

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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