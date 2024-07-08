Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık: 15 Temmuz'da millet demokrasi dersi verdi - Son Dakika
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık: 15 Temmuz'da millet demokrasi dersi verdi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde milletin, dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir demokrasi dersi verdiğini belirtti.

08.07.2024 14:34
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde milletin, dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir demokrasi dersi verdiğini belirtti.

Işık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un "Bir toprak nasıl vatan kalır?" sorusunun Türk milleti tarafından kanla, canla, imanla cevaplandığı unutulmaz gün olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz gecesi ezan, bayrak, vatan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anan Işık, şunları kaydetti:

"O gece şehitlerimiz ve gazilerimiz, vatan topraklarına bir kez daha özgürlüğün ve bağımsızlığın mührünü vurmuştur. Yanı başında şehit olan kardeşlerini gördüğü halde öne çıkmaktan geri durmayan 2 bin 193 kahraman gazimize, cesaretleri ve fedakarlıkları adına şükranlarımızı sunuyor, kendilerine Allah'tan sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyoruz. 15 Temmuz gecesi bizlere Çanakkale ruhunun, Kuvayımilliye ruhunun, Sakarya'daki ruhun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir emriyle Yunan'ı denize döken Büyük Taarruz'daki o ruhun, halen o günlerdeki gibi dipdiri ve canlı olduğunu göstermiştir. Bu millet, dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir demokrasi dersi vermiştir."

Işık, o gece kahraman milletin büyük bir işgal girişimini engellediğini, kutsal vatan toprağını Haçlı işgaline terk etmek isteyenlere bir kez daha tarihi ders verdiğini vurguladı.

İstiklal Harbi'nin Türkiye'de yeni bir dönemi başlattığı gibi 15 Temmuz'un da bağımsızlığı korumanın yanında milletin milli birlik ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olduğunu anlatan Işık, "Bu millet asil bir millettir, bu millet çok cesur bir millettir, bu millet esaret altına girme tehlikesi gördüğü anda hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Işık, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık: 15 Temmuz'da millet demokrasi dersi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık: 15 Temmuz'da millet demokrasi dersi verdi - Son Dakika
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