Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Işık, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Işık, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, "TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

24.10.2024 14:16
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, "TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terör örgütünün gerçek yüzü her zamanki gibi ortaya çıkmış bulunmakta." dedi.

Işık, düzenlediği basın toplantısında, dün TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Terör örgütünün gerçek yüzünün her zamanki gibi ortaya net bir şekilde çıktığını ifade eden Işık, "Şehit aileleri ve gaziler olarak, uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulundurarak, bu sebeple örgütün silah bırakmasını ve terör örgütünün lağvedilmesini istiyoruz. Bu ülkede, huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir." diye konuştu.

Işık, Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkacağına inandıkları kişilerin yaptığı açıklamaları hiçbir anlam veremeden, utanç, kızgınlık ve acılar içerisinde izlediklerini kaydetti.

Kahraman askerlerin başarılı operasyonlarıyla, terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini belirten Işık, şöyle devam etti:

"Her fırsatta 'son terörist yok olana kadar mücadele edeceğiz' derken sanki Türk ordusu terörle mücadelede başarısız olmuş gibi, eli kanlı terör örgütü lideri bebek katilinden medet umar şekilde, gazi Meclisimizin çatısı altında konuşturulmasını asla kabul etmiyoruz. Bir sonraki adımda Meclis lokantasında yemek ikram edelim mi diyeceksiniz? Katillere 'umut hakkı' tanımaya çalışanlar, babaları ellerinden alınıp, mahrum bırakılan şehit çocuklarının umutlarını hiç düşünmediniz mi?"

Işık'ın konuşmasının ardından bazı şehit yakınları da duygularını dile getirdi.

Kaynak: AA

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