Türkiye\'deki Havalimanlarında Ocak Ayında 14 Milyon 739 Bin 696 Yolcu Hizmet Aldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak ayında transit yolcularla birlikte 14 milyon 739 bin 696 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ocak ayına ait hava yolu istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen ay iç hatlarda 61 bin 467, dış hatlarda ise 53 bin 224 olduğunu aktaran Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin, üst geçişlerle birlikte 155 bin 221'e ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, üst geçişler dahil uçak trafiğinde yıllık bazda yüzde 5,6 artış meydana geldiğine işaret ederek, "Ocakta Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 672 oldu. Bu ayda direkt transit yolcularla birlikte 14 milyon 739 bin 696 yolcu trafiğine hizmet verildi. Ocak ayında 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 4,2, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,9, direkt transit dahil yolcu trafiğinde yüzde 8,1 artış görüldü." ifadesini kullandı. Uraloğlu, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin, ocakta iç hatlarda 62 bin 19 ton, dış hatlarda 275 bin 424 ton olmak üzere 337 bin 443 tona ulaştığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiği yüzde 5 arttı

İstanbul Havalimanı'na ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu sayı, iç hatlarda 8 bin 910, dış hatlarda 31 bin 938 olmak üzere 40 bin 848'e ulaştı. Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 234 bin 576, dış hatlarda 4 milyon 767 bin 43 olmak üzere 6 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verildi. Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği, 2023 yılının aynı ile kıyaslandığında iç hatlarda yüzde 1, dış hatlarda yüzde 7 olmak üzere yüzde 6 artış gösterdi. İniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 5 arttı."

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 616, dış hatlarda 10 bin 561 olmak üzere 19 bin 177 olduğunu aktarırken, yolcu trafiğinin ise iç hatlarda 1 milyon 446 bin 739, dış hatlarda 1 milyon 708 bin 314 olmak üzere toplamda 3 milyon 155 bin 53 olduğunu belirtti. Bu havalimanında geçen ay yıllık bazda iç hatlarda yüzde 7, dış hatlarda yüzde 18 olmak üzere yolcu trafiğinin yüzde 13 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, "Ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 9 artış gösterdi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ocak ayında 2 bin 71 uçak trafiği gerçekleşti." ifadelerini kullandı.