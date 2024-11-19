Türkiye-Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye-Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı ve Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği protokolü Lahey'de imzalandı.

19.11.2024 23:46
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği protokolü, Lahey'de düzenlenen törenle imzalandı.

Hollanda Devlet Arşivleri'nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ve Hollanda Ulusal Arşivleri Başkanı Afelonne Doek, işbirliği protokolüne imza attı.

Törende konuşan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 5 asırlık geçmişine değinerek, arşivlerde bulunan önemli belgelerin ve kaynakların, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin zenginliğini yansıttığına dikkati çekti.

Protokol vesilesiyle düzenlenen konferansta, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Alaeddin Tekin, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihsel boyutunu ele alırken, Leiden Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Rosanne Baars, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinde kadınların konumu hakkında sunum gerçekleştirdi.

Törene, dün Amsterdam'da düzenlenen belge takdim törenine de katılan Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin tarihi mirasçısı Testa ailesinin üyeleri de iştirak etti.

İmzalanan protokol kapsamında, 1815 yılında Gaspar Testa'nın Hollanda'nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun üçüncü orijinal nüshası Hollanda Arşivlerine hediye edildi.

Kaynak: AA

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