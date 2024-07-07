Türkiye-Hollanda maçında Türkiye'nin mağlubiyeti büyük üzüntü yarattı

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(ANKARA) - Ankara ve İstanbul'da kurulan dev ekranlarda Türkiye- Hollanda maçını takip eden yurttaşlar, ilk yarıda Türkiye'nin öne geçtiği maçı 2-1'lik skorla kaybetmesini büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Yurttaşlar, Ankara ve İstanbul'da kurulan dev ekranlardan maçı takip etti. Maçı izleyenler, Samet Akaydın'ın 35. dakikada bulduğu golle A Millilerin öne geçmesine sevinse de ikinci yarıda Hollanda'nın attığı iki golle büyük üzüntü yaşadı. Maçın ilk yarısında Türk taraftarlar için sevinç, ikinci yarısında hüzün vardı.

Ankara'da yurttaşlar Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurduğu ekrandan, İstanbul'da ise Beşiktaş Belediyesi'nin Tüpraş Stadyumu'nda kurduğu ekrandan mücadeleyi takip etti.