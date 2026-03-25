Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye İklim Diplomasisi için Medya Programı

25.03.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, COP31 öncesi çevre politikalarını tanıtmak için uluslararası medya programı düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki kararlılığını ve küresel çevre vizyonunu dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla 27-29 Mart'ta İstanbul ve Kocaeli'de geniş kapsamlı uluslararası medya programı düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen COP31'e Doğru: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı'na (Road to COP31: Sustainable Future International Media Program) 8 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılacak.

Program çerçevesinde Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler, basın mensuplarına aktarılacak.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak.

Katılımcılar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini ziyaret ederek, atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçleri hakkında yerinde bilgi edinecek.

Ayrıca katılımcılar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "STRATCOM Zirvesi" kapsamında çevre ve iklim temalı panele katılacak.

Kocaeli programında ise İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları ve deniz atıkları toplama faaliyetleri incelenecek, Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik projeleri sahada gözlemlenecek.

Medya turları, kasım ayına kadar toplam 5 program olarak devam edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:34:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.