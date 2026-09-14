Türkiye ile Azerbaycan medya kurumları dezenformasyonla mücadele için ortak proje görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ile Azerbaycan medya kurumları dezenformasyonla mücadele için ortak proje görüştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası Başkanı Ahmet İsmayılov ile bir araya geldi. Görüşmede dezenformasyonla mücadele, dijital dönüşüm ve ortak projeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi başkanlığındaki heyetin, Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası Başkanı Ahmet İsmayılov ile bir araya gelerek yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki medya ve iletişim ilişkileri, dezenformasyonla mücadele, dijital dönüşüm ve ortak projeler ele alındı.

İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi başkanlığındaki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında Medya ve Yayın Şurası Başkanı İsmayılov ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin medya ve iletişim alanındaki işbirliğine de yansıdığı vurgulanarak, değişen bilgi ortamının ortaya çıkardığı yeni sınamalar karşısında iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımının ve koordinasyonun önemi değerlendirildi.

İsmayılov, özellikle dezenformasyonla mücadelede ortak çalışmaların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Pirinççi de dijital dönüşümün medya ve iletişim alanında sunduğu yeni imkanlara değinerek, yeni medya araçlarının etkin kullanımı, çağdaş iletişim yaklaşımları ve iki ülkenin medya mensupları arasındaki profesyonel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, medya ve iletişim alanında hayata geçirilebilecek müşterek projeler ve ortak girişimler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Pirinççi, İsmayılov'u yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Azerbaycan, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Azerbaycan medya kurumları dezenformasyonla mücadele için ortak proje görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:22:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan medya kurumları dezenformasyonla mücadele için ortak proje görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement