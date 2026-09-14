Türkiye ile Azerbaycan medya kurumları dezenformasyonla mücadele için ortak proje görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi başkanlığındaki heyetin, Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası Başkanı Ahmet İsmayılov ile bir araya gelerek yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki medya ve iletişim ilişkileri, dezenformasyonla mücadele, dijital dönüşüm ve ortak projeler ele alındı.

İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi başkanlığındaki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında Medya ve Yayın Şurası Başkanı İsmayılov ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin medya ve iletişim alanındaki işbirliğine de yansıdığı vurgulanarak, değişen bilgi ortamının ortaya çıkardığı yeni sınamalar karşısında iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımının ve koordinasyonun önemi değerlendirildi.

İsmayılov, özellikle dezenformasyonla mücadelede ortak çalışmaların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Pirinççi de dijital dönüşümün medya ve iletişim alanında sunduğu yeni imkanlara değinerek, yeni medya araçlarının etkin kullanımı, çağdaş iletişim yaklaşımları ve iki ülkenin medya mensupları arasındaki profesyonel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, medya ve iletişim alanında hayata geçirilebilecek müşterek projeler ve ortak girişimler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Pirinççi, İsmayılov'u yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini sundu.