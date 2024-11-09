Türkiye, Interpol İcra Komitesi'nde temsil ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Interpol İcra Komitesi'nde temsil ediliyor

Türkiye, Interpol İcra Komitesi\'nde temsil ediliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mustafa Serkan Sabanca'nın Interpol İcra Komitesi'ne seçilmesini kutladı.

09.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegeliğine seçilen Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'yı tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 92. Interpol Genel Kurul Toplantısı İcra Komitesi seçimlerinin İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirildiğini anımsattı.

Seçimlerde Türkiye adayı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'nın 64 oyla 3 yıllığına Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegeliğine seçildiğini belirten Yerlikaya, "Böylece Interpol Avrupa Kıtası delegeliklerini Türkiye, Almanya ve Fransa temsil edecek. Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, seçilen diğer delegelere yeni görevlerinde başarılar dilerken, oylamada Türkiye'ye destek veren bütün ülkelere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Mustafa Serkan, Avrupa Kıtası, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Interpol İcra Komitesi'nde temsil ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına “Allah büyüktür“ diye seslendi Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına "Allah büyüktür" diye seslendi
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:29 Elazığ’da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
18:12 Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
18:06 A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye’yi seçti A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye'yi seçti
17:59 Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 16:00:49. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Interpol İcra Komitesi'nde temsil ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.