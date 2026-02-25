Türkiye, İran-ABD Geriliminde Diplomasiye Önem Veriyor - Son Dakika
Son Dakika

Türkiye, İran-ABD Geriliminde Diplomasiye Önem Veriyor

25.02.2026 14:45
Türkiye, olası bir İran-ABD çatışmasına karşı vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için adımlar atıyor.

(ANKARA) - Batı medyası, Türkiye'nin olası bir İran-ABD çatışmasına karşı vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için adımlar üzerinde çalıştığını ifade ederek, Ankara'nın, doğu sınırında herhangi bir askeri müdahaleye karşı çıktığını ve bölgedeki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini talep ettiğini öne sürdü.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Türkiye, İran ile ABD arasında olası bir çatışma durumuna karşı tüm senaryoları değerlendiriyor. Batı medyasına konuşan bir kaynak, Ankara'nın vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde çalıştığını belirtti.

Kaynak, Türkiye'nin doğusunda sınır komşusu olan İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu vurgularken, bölgedeki gerilimin diplomasiyle çözülmesini talep ettiklerini söyledi. Kaynak, İran'ın egemenliğini ihlal edecek bir adımın söz konusu olamayacağını dile getirdi.

İran ve ABD, bu ayın başında yeniden görüşmelere başlamış, Washington Orta Doğu'daki askeri kapasitesini artırmış, İran ise olası bir saldırıda ABD üslerini hedef almakla tehdit etmişti. Ancak İran'ın üst düzey diplomatı, diplomasi önceliklendirildiğinde iki taraf arasında bir anlaşmanın "erişilebilir" olduğunu ifade etmişti.

Türkiye, İran-ABD Geriliminde Diplomasiye Önem Veriyor

