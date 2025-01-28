Türkiye-İran Demiryolu İşbirliği

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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadegh ile bir araya geldi. Uraloğlu, "Türkiye-İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığına başlıyoruz ve Van- Tahran arasındaki ilk yolcu trenlerinin bilet satışını 20 Şubat'ta başlatıyoruz" dedi.

Uraloğlu ile Sadegh, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Uraloğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Sayın Farzaneh Sadegh ve kıymetli heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ve bölgemizdeki iş birliği fırsatlarını ele alarak, ulaştırma ve transit konularında ortak projeler geliştirilmesi ve bu alandaki ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınması üzerinde durduk.

Bu kapsamda; Türkiye-İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığına başlıyoruz ve Van-Tahran arasındaki ilk yolcu trenlerinin bilet satışını 20 Şubat'ta başlatıyoruz. Karayolları taşımacılığı konusunu iyileştirerek ticari ilişkilerimize pratik çözümler getiriyoruz. Komşumuz İran ile köklü ilişkilerimizi geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam edecek, iş birliğimizi hem ülkelerimizin hem de bölgemizin refah ve kalkınmasını destekleyecek hale getireceğiz."