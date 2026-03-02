Türkiye-İran Sınır Geçişleri Durduruldu - Son Dakika
Türkiye-İran Sınır Geçişleri Durduruldu

02.03.2026 12:02
Bakan Bolat, İran'daki saldırılar nedeniyle Türkiye-İran sınırında güncel yolcu geçişlerinin durduğunu açıkladı.

Bakan Bolat: Türkiye- İran arasında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu (2)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak geçici süre ile durduruldu.

'GELMEK ZORUNDA KALDIM'

İran'da, Tebriz İslami Azad Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Zeynep Öztunç, saldırılar sonrası Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Öztunç, "İran'ın Tebriz şehrinde iki yıldır eğitim görüyorum. İran güzel bir ülke ancak şu an ciddi bir tehdit ve telaş var. Tahran ve Tebriz'e saldırılar oldu. Olaylar sonrası gelmek zorunda kaldım" dedi.

'ÇOĞUNLUKLA ASKERİ NOKTALAR VURUYOR'

Yaklaşık 7 yıldır İran'ın başkenti Tahran'da aşçılık yaptığını belirten Cemal Özkaraca ise "Patlamalar nedeniyle çocuklarımla birlikte Türkiye'ye geldik. Pasaport işlemleri için gittiğimiz yerde de patlamalar yaşandı. Çoğunlukla askeri noktalar vuruluyor. Urmiye'ye geçtik, oradan da Esendere Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptık" diye konuştu.

'ÜLKEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIK'

Macide Özkaraca da Tahran'daki evlerine yakın bölgelerde patlamalar yaşandığını ve ilk anda bunu deprem sandıklarını söyledi.Çin'in Tianjin kentinden 6 kişilik arkadaş grubu ile 24 Şubat'ta İran'a giriş yaptığını belirten Li Hui ise "25 Şubat'ta Çin hükümetinden en kısa sürede tahliye olmamız yönünde talep aldık. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ülkeden ayrılmak zorunda kaldık" dedi.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN

Kaynak: DHA

