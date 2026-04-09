Türkiye-İspanya Ticaret Anlaşması İmzalandı

09.04.2026 12:49
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Portekiz ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Türkiye–Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısında JETCO Anlaşması'nın imzalandığını duyurdu. Bolat, iki ülke arasındaki yıllık 3,7 milyar dolarlık ticaret hacminin önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara yükseltilmesi hedeflendiğini belirterek, Portekiz'de planlanan 60 milyar euroluk altyapı ve toplu konut yatırımlarında Türk müteahhit ve danışmanlık firmalarının aktif rol alacağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Türkiye–Portekiz JETCO toplantılarının beşinci oturumu için mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini ve toplantıyı başarılı bir şekilde tamamlayarak JETCO Anlaşması'nı imzaladıklarını duyurdu.

Bolat, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Türkiye ile Portekiz, iki NATO üyesi ülke olarak çok verimli ve dostane ilişkilere sahiptir. Ekonomi alanında 3,7 milyar dolarlık yıllık dış ticaret hacmimiz bulunmaktadır ve iki ülke arasında dengeli bir ticaret yapısı söz konusudur. Önümüzdeki iki yıl içinde, yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, iki ülke arasında, karşılıklı yatırımlarda önemli bir artış yaşanmaktadır."

İmalattan hizmetler sektörüne, enerjiden bilişime kadar birçok alanda iş birliği imkanlarımız bulunmaktadır. Portekiz, geçen yılın ikinci yarısında; savunma, dışişleri, konut, ulaştırma ve ekonomi olmak üzere dört bakanının Türkiye'ye, Ankara'ya yaptığı ziyaretlerle, Türkiye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirme isteğini ortaya koymuştur.

Türkiye olarak biz de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili ekonomi bakanlıklarımızla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak bu iş birliği konusunda hızlı adımlar atma kararı aldık. Bu çerçevede savunma sanayiinde, Portekiz Deniz Kuvvetleri için iki gemi anlaşması imzalanmış ve gemilerin imalatına başlanmıştır.

Önemli bir gelişme de Portekiz'in önümüzdeki üç yıl içinde toplamda 50 milyar euroluk altyapı yatırım projeleri ve 10 milyar euroluk 123 bin adet toplu konut projeleri için büyük bir yatırım hamlesi başlatmış olmasıdır. Bu noktada Portekiz'in, Türkiye'nin son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altyapı, üstyapı, sanayi, hizmetler ve tarım alanlarında elde ettiği ekonomik başarıyı görerek Türkiye ile iş birliğini ilerletme kararı alması önemli bir mutabakat göstermektedir.

Portekiz'de yapılacak bu 60 milyar euroluk yatırımlarda, Türkiye'nin uluslararası alanda 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının aktif şekilde yer almaları, ve projelerin başarıyla tamamlanmaları beklemektedir.

Bu kapsamda, ziyaretimiz sırasında Portekiz'de mevkidaşım, JETCO muhatabımız Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ve Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ile çok verimli heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik.

DEİK, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye Müşavirlik Birliği başkanları ile üyelerinin katılımıyla, hem iş forumu hem de müteahhitlik forumu toplantıları düzenlendi. İkili firma görüşmeleri, firma tanıtımları ve soru-cevap oturumlarıyla yaklaşık sekiz buçuk saat süren yoğun programlar ile Portekiz temaslarımızı tamamladık.

Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Portekiz'in Türkiye ile iş birliğini artırma yönündeki bu isteğini karşılıksız bırakmayacağız. Gerek Türkiye–Portekiz ikili ilişkilerinde gerekse Avrupa Birliği nezdinde yakın iş birliğimizi ve ortak çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
