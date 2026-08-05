Türkiye-İspanya Ticaret Hacmi 20,5 Milyar Dolar

(MADRID) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Madrid'de Türk ve İspanyol iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, Türkiye ile İspanya arasındaki yıllık ticaret hacminin 20,5 milyar dolara ulaştığını, yaklaşık 800 İspanyol yatırımcının Türkiye'de 18,7 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda İspanya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile İspanyol iş dünyasının temsilcileriyle görüştü.

Toplantıda Türkiye-İspanya ekonomik iş birliğinin mevcut durumu, yatırım ve ticaret fırsatları, Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle entegre üretim yapısı ve küresel ekonomideki dönüşüm süreci ele alındı.

İspanya'daki Türk ihracatçıların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra dostluk ve iş birliği bağlarının da güçlü temsilcileri olduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin üretim altyapısı, stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve Avrupa değer zincirlerindeki rolüyle uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bolat, Türkiye ekonomisinin Avrupa Birliği ile derin bir entegrasyona sahip olduğunu ve Avrupa'nın rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Gümrük Birliği'nin işleyişinin geliştirilmesi, yeni iş birliği alanlarının oluşturulması ve Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası gibi rekabet ve sanayi politikalarının kapsayıcı biçimde hazırlanmasının Türkiye-AB ortaklığının geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bolat, İspanya'daki Türk iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğine inandığını belirtti.