Türkiye-Japonya İş Birliği Fırsatları

22.05.2026 17:26
Fuat Oktay, Japonya'daki temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya temaslarında savunma sanayi, yapay zeka, uzay araştırmaları ve enerji güvenliği gibi alanlarda iki ülke arasında yeni iş birliği imkanlarının ele alındığını belirterek, "Japonya ve Türkiye köklü ve iyi ilişkilere sahip. Son derece derin ve samimi bir ilişki var. Buna rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler arzu edilen seviyede değil" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dışişleri Komisyon Heyeti olarak gerçekleştirdikleri Japonya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde gazetecilere bir araya geldi. Oktay'ın başkanlığındaki heyette AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer aldı.

Japonya'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirten Oktay, "Muhataplarımız ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Hem Temsilciler Meclisi hem de Danışmanlar Meclisi'ndeki muhataplarımızla yoğun ve verimli değerlendirmelerde bulunduk. Bugüne kadar yapılan çalışmaları ve bundan sonra neler yapılabileceğini ele aldık" diye konuştu.

Oktay, önemli ziyaretlerde bulunduklarını aktararak, "Faaliyetlerini 100 yıldır sürdüren Japonya-Türkiye Cemiyeti, Japonya-Türkiye Dostluk Grubu ve Japonya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile de görüştük. Türkiye-Japonya İş Konseyi temsilcisi ile de bir araya geldik. Sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüştük. Keiyo Üniversitesi'nde ise konferans niteliğinde bir sunumumuz oldu. Son derece kapsamlı görüşmelerdi" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ TÜRKİYE'NİN ESKİ TÜRKİYE OLMADIĞINI ANLATTIK"

Oktay, görüşmelerin içeriğine dair ise şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin birçok fırsata ev sahipliği yapan bölgesel bir güç olduğunu muhataplarına ilettik. Bugünkü Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını Türkiye'nin hem kendi sınırları içinde hem de bölgesel boyutta çok büyük fırsatlar içeren ve küresel anlamda söz sahibi olan bir ülke olduğunu, enerji arzı güvenliği ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların önlenmesi konusunda bir merkez oluşturabilecek bir ülke olduğunu, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde ve yeni bir sistemin oluşturulmasında birlikte çalışılabilecek bir ülke olduğunu ve bununla ilgili yeni bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalıştık ve bu ihtiyacı da çok net gördük"

Japonya ve Türkiye'nin uzay araştırmaları, havacılık, savunma sanayi, yapay zeka, kritik elementler gibi birçok konuda birlikte çalışabileceğini gördük. Bunlarla ilgili nelerin yapılabileceğini somut olarak masaya yatırdık. Her iki taraf da bu konudaki ev ödevlerini aldı. Biz de bunların yerine getirilmesine yönelik çalışmalarla Türkiye'ye dönüyor olacağız."

"EKONOMİK İLİŞKİLER ARZU EDİLDİĞİ SEVİYEDE DEĞİL"

Oktay, "Japonya ve Türkiye köklü ve iyi ilişkilere sahip. Son derece derin ve samimi bir ilişki var. Buna rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler arzu edilen seviyede değil. 6,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin nasıl artırılabileceğine ve son 20 yılda Japonya'nın Türkiye'deki 3,4 milyar dolarlık yatırım miktarının nasıl artırılabileceğine ilişkin temaslarda bulunduk" şeklinde konuştu.

Diplomatik trafiğin devam edeceğini söyleyen Oktay, "Yakında dışişleri bakanımızın da bir ziyareti olacak. Bunların daha da somut bir aşamaya taşınması için çalışmalar sürecek. Bu çalışmalar, hem özel sektör, hem parlamenter diplomasi, hem hükümetler ve devlet başkanları hem de sivil toplum örgütleri nezdinde artarak devam edecek. Biz de Dışişleri Komisyonu olarak bu sürece katkı vermek için buradayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

