Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

31.07.2025 16:01
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Türkiye ile Katar arasında imzalanan TEOA anlaşması 1 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanıyor.

Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) uygulanmasına yarın itibarıyla başlanacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, bugüne kadar Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması dışında 23 ülkeyle serbest ticaret, 6 ülkeyle tercihli ticaret anlaşması imzalayıp yürürlüğe aldığı bildirildi.

Söz konusu anlaşmaların, son 22 yılda dış ticaretin artmasına ve yıllıklandırılmış ihracatın 36 milyar dolardan haziran itibarıyla 267 milyar dolara yükselmesine katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

"Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018'de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA), 1 Ağustos itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Türkiye ile Katar arasındaki yıllık dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 milyar dolar olup, Türkiye lehine 328 milyon dolar dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ?Katar ile 1 milyar dolar seviyesindeki mevcut ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor."

Karşılıklı gümrük vergileri kaldırıldı

Açıklamada, anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleşmesini, Türk firmalarının Katar pazarına avantajlı şartlarda girmesini sağlayacağı, bu kapsamda karşılıklı yatırımların artırılması ve üretim-istihdam odaklı projelerin teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Katar'ın, aynı zamanda Türk özel sektörünün enerji kaynakları ve stratejik ham maddelere erişimi açısından önemli ortak ülke konumunda olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ticarette konu olan malların önemli bir kısmında karşılıklı olarak gümrük vergileri ve eş etkili tedbirler kaldırılmıştır. Teknik engellerin kaldırılması, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, damping ve korunma tedbirleri, hizmet ticareti ile e-ticaret hükümleri, yürürlüğe giren başlıca ticari düzenlemeler olarak öne çıkıyor. Otomotiv, inşaat malzemeleri, mücevherat, beyaz eşya, tekstil ve halı, ayakkabı, temizlik ürünleri, plastik, makine ve elektrik-elektronik, yumurta, süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri, yaş sebze-meyve, kuruyemiş, nebati yağlar, işlenmiş tarım ürünlerinin büyük bölümünde Katar, Türk ihracatına pazar açılımı sağlamıştır."

Açıklamada, anlaşmada mali hizmetler ve telekomünikasyon başlıklarında da karşılıklı faaliyetleri düzenleyen hükümlerin bulunduğu aktarılarak, pazara giriş listelerinde, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ötesine geçen taahhütler yer aldığı, hukuk, araç kiralama, reklamcılık, dağıtım, eğitim, tur operatörlüğü, taşımacılık hizmetleri gibi alanlarda yeni açılımlar sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, Katar'ın DTÖ altında taahhüt ettiği muhasebe, mimarlık, bilgisayar ve inşaat hizmetleri gibi bazı sektörlerde de taahhüt iyileştirmeleri elde edildiği bildirilen açıklamada, TEOA ile karşılıklı yatırımların artması, iş süreçlerinin hızlanması ve kolaylaşması, üretim ve istihdamı önceleyen projelerin çoğalmasının beklendiği belirtildi.

İş insanları için yeni yatırım ortamı tesis edilecek

Açıklamada, anlaşmanın sunduğu güçlü hukuki altyapının Türk ve Katarlı iş insanları için karşılıklı güven esaslı yeni yatırım ortamı tesis edeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu anlaşmayla, Türk iş dünyası için Katar'da fırsatlarla dolu yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bakanlık olarak ihracatçımızın önünü açan, yatırımcımıza güven veren ve ülkemizin küresel ekonomik gücünü artıran tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. e-Ticaret başlığı altında yer alan, çevrim içi tüketicinin ve kişisel verilerin korunması, istenmeyen elektronik mesajlara karşı önlemler ve kağıtsız ticaretin teşviki hükümleri de e-ticaret ekosistemine güveni artırıcı ve iş yapmayı kolaylaştırıcı niteliktedir. 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle, 'menşeli ürün' tanımı ve uygulama esasları netleştirildi. 'EUR.1 Dolaşım Belgesi' düzenlenen mallar, anlaşma kapsamındaki avantajlardan yararlanabilecek. Tarife indirimlerine ilişkin kararlar da dün Resmi Gazete'de yayımlandı."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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