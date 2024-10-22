Türkiye-Kırgızistan İşbirliği Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin hazırlıkları konularını telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan ve Kırgız mevkidaşı Kulubayev telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, gelecek dönemde başkent Bişkek'te yapılacak Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.