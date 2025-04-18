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Türkiye Kitap Pazarı Raporu Açıklandı

2023'te kitap üretiminde artış, ancak maliyetler ve alım gücü düşüşü sorunları devam ediyor.

18.04.2025 17:37
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Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Kitap Pazarı raporu açıklandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, her yıl Türkiye'nin yayıncılık sektörü verileri derlenip, sektöre dair yıllık pazar raporu hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin geçmekte olduğu, ekonomik açıdan zorlayıcı döneme işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üretim aşamasındaki neredeyse tüm girdileri ithal olan yayıncılık sektöründe hem enflasyon hem döviz oranlarının artışı nedeniyle maliyetlerin artması, enflasyon ve zor ekonomik koşullar sebebiyle okurların alım gücünün düşmesi, finansal kaynaklarda yaşanan gelişmelere göre yayın planlarının sürekli gözden geçirilmesi ve raflardaki kitaplara fiyat belirlemede yaşanan zorluklar, basılı ve dijital korsanın devam etmesi, izinsiz fotokopi çoğaltımlarının sürmesi gibi etkiler nedeniyle pandemi sonrası dönem çoğunlukla normale dönmekteyse de henüz tam olarak yoluna girmiş denilememektedir.

Ülkemizdeki katmanlı maliyet artışlarıyla ilgili, 2023 yılı eylül ayında Türkiye Yayıncılar Birliğinin yaptığı bir araştırmaya göre, maliyetler döviz bazında yüzde 84 artarken yayıncıların belirlediği önerilen perakende satış fiyatlarında ise yüzde 15'lik azalma gözlenmiştir."

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) tarafından açıklanan bandrol verilerine de yer verilen rapora göre, 2023 yılına kıyasla yüzde 3,38 oranında artışla 2024'te 413 milyon 860 bin 263 kitap üretildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz dağıttığı kitap sayısı 182 milyon 368 bin 602 olurken 48 sayfa altında olup bandrol alınmayan kitap sayısı yaklaşık 100 milyon, toplam kitap üretimi ise 696 milyon 228 bin 865'e ulaştı. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 8,15 oldu.

Kategori dağılımında ise 2024'te üretilen kitapların yüzde 11,9'unu yetişkin kültür yayınları, yüzde 13,6'sını yetişkin kurgu kitapları, yüzde 15'ini çocuk kitapları, yüzde 1'ini gençlik kitapları, yüzde 8,8'ini inanç kitapları, yüzde 2,5'ini akademik yayınlar, yüzde 1,3'ünü ithal kitaplar ve yüzde 46,5'ini eğitim yayınlarının oluşturdu. Son üç yılın verileri incelendiğinde, yetişkin kültür yayınları ve yetişkin kurgu-edebiyat yayınlarında azalma, çocuk kitapları ve eğitim yayınlarında ise üretim artışı dikkati çekti.

2024'ün ilk üç ayında 92 milyon 476 bin 607, bu yılın aynı döneminde ise 81 milyon 764 bin 136 bandrol alındı. Buna göre bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalma söz konusu oldu.

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Kaynak: AA

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