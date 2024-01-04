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Türkiye Körler Federasyonu Başkanı: Braille, görme engelliler için bir özgürlüktür - Son Dakika
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Türkiye Körler Federasyonu Başkanı: Braille, görme engelliler için bir özgürlüktür

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Dünya Braille Alfabesi Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Braille alfabesinin görme engelliler için bir özgürlük olduğunu belirtti. Demirci, Türkiye'de Braille alfabesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve her türlü şahıs ve kuruluşa kapılarının açık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Braille alfabesinin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yerlerde işaretlerin okunmadığına dikkat çekerek, uzmanlara danışılması gerektiğini vurguladı. Demirci, Türk Dil Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından Braille alfabesiyle yazılan kitapların basılması talebinde bulundu ve devlet kurumlarından oluşan bir kurulun Braille'ye yönelik işaretler ve sistemler geliştirebileceğini söyledi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı: Braille, görme engelliler için bir özgürlüktür
04.01.2024 - 13:16,
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Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, "Braille, görme engelli için bir özgürlüktür. Görme engellilere yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili her türlü şahıs ve kuruluşa kapımız açıktır." dedi.

Demirci, Dünya Braille Alfabesi Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de sosyal katılım, eğitim ve erişilebilirlik konusunda, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'deki hususlara uygun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Braille alfabesinin 19. yüzyılda keşfedildiğini, zamanla yaygınlaşan alfabenin Türkiye'nin gündeminde de olduğunu dile getiren Demirci, şöyle devam etti:

"Eskiden sadece körler arasındaki yazışmalarda ve körler okulunda kullanılan Braille alfabesi son zamanlarda toplumun diğer kesimlerinde de yaygınlaşmıştır. Bu alfabe artık asansör, otobüs, metro, uçak ve ilaç kutularının üzerinde de kullanılıyor. Bu iyi bir gelişme ancak bu noktada dikkati çekmek istediğim husus, bu alfabeyi kullanırken, Braille'nin kesin olan kurallarına uymak. Bazı yerlerde işaretler okunmuyor. Bunlar hazırlanırken uzmanlara veya Braille alfabesini kullanan insanlara danışılması lazım."

"Braille, görme engelli için bir özgürlüktür"

Demirci, ilköğretim ders kitapları dışında Braille alfabesi ile hazırlanan çok az kitap bulunduğuna işaret etti.

Görme engellilerin faydalanabileceği geniş kapsamlı kütüphanelerin olmadığını aktaran Demirci, Türk Dil Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Braille alfabesi ile yazılan kitapların basılması talebinde bulundu.

Demirci, devlet kurumlarından oluşan bir kurulla Braille'ye yönelik çeşitli işaretler ve sistemler geliştirilebileceğini söyledi.

Görme engellilere yönelik okullarda Braille alfabesinin öğretildiğini belirten Demirci, "Kaynaştırma eğitiminde okuyan çocuklara da bu alfabe öğretilmeli. Çünkü Braille, görme engelli için bir özgürlüktür. Görme engellilere yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili her türlü şahıs ve kuruluşa kapımız açıktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Braille alfabesi, Türkiye, Engelliler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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