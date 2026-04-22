Türkiye-Kosova Ekonomik İlişkileri Güçleniyor
Türkiye-Kosova Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

22.04.2026 17:13
Ticaret Bakanı Bolat, Kosova ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için stratejik adımlar attıklarını duyurdu.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat,, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile görüştüklerini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ticaretimizi sıçrama niteliğinde bir ivmeyle daha ileri seviyelere taşıyacak stratejik adımları kapsamlı şekilde ele aldık" dedi.

Bolat ayrıca, "Serbest Ticaret Anlaşmamızın sunduğu kazanımları, yeni fırsatlarla tahkim etmeye ve JETCO mekanizmasının ilk toplantısını en kısa sürede hayata geçirmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Ortak hedefimiz, karşılıklı kazanım anlayışıyla ekonomik ilişkilerimizi daha derin, daha dinamik ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Ekonomi, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Kosova Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Kosova Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
