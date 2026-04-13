Türkiye Kruvaziyer Turizminde 2026'ya Güçlü Başlangıç: Mart Ayı 16 Yılın En Yükseği

Kruvaziyer turizminde 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Türkiye, ilk çeyrek verileriyle yeniden yükseliş trendine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında limanlara 56 kruvaziyer gemi yanaşırken, toplam yolcu sayısı 93 bin 787 oldu. Mart ayında ise 26 gemi ve 41 bin 39 yolcu ile son 16 yılın en yüksek mart verisine ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9'luk artış, sezon öncesi güçlü bir hareketliliğe işaret etti.

İlk çeyrek verilerini değerlendiren Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, sezon henüz başlarken yakalanan bu ivmenin yıl geneline yayılacak güçlü bir hareketliliğin habercisi olduğunu belirtti. 15-22 Nisan Turizm Haftası yaklaşırken, turizm sezonunun başlamasıyla kruvaziyer turizmi hem ekonomik etkisi hem de değişen küresel dinamikler açısından yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul limanları hem gemi hem yolcu sayısında ilk sırada yer aldı. Mart ayında İstanbul'a 8 kruvaziyer gemi ile 13 bin 307 yolcu gelirken; Kuşadası 7 gemi ve 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak Limanı ise 5 gemi ve 9 bin 723 yolcu ile öne çıkan diğer destinasyonlar oldu. İlk çeyrek toplamında ise İstanbul 18 gemi ve 35 bin 800 yolcu ile liderliğini korurken, Kuşadası ve İzmir Alsancak limanları onu takip etti. Bu dağılım, Türkiye'nin çok merkezli bir kruvaziyer ağı oluşturduğunu gösteriyor.

Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde yeniden güçlü bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, güvenlik, operasyonel istikrar ve sürdürülebilirliğin belirleyici kriterler olduğunu ifade etti. 2025 yılında 2,1 milyonu aşan kruvaziyer yolcu sayısının ardından 2026 hedefinin 3 milyon yolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, mevcut artış trendinin bu hedefi desteklediğini söyledi.

Küresel gelişmelerin kruvaziyer rotalarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şirketlerin artık daha güvenli ve öngörülebilir destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Türkiye'nin coğrafi avantajı ve güçlü liman altyapısı ile öne çıktığını vurgulayarak, Türkiye'nin artık sadece bir uğrak noktası değil, stratejik bir kruvaziyer merkezi konumuna geldiğini ifade etti.

Kruvaziyer turizminin etkisi yalnızca yolcu sayılarıyla sınırlı kalmıyor. Yüksek harcama eğilimi gösteren kruvaziyer turistleri, yeme-içme, alışveriş, ulaşım ve tur hizmetleri başta olmak üzere birçok sektöre doğrudan katkı sağlıyor. Bu durumun liman şehirlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yarattığını belirten Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin Türkiye için güçlü bir döviz girdisi oluşturduğunu ve turizm gelirlerinin çeşitlenmesinde stratejik rol üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, seferlerin yılın farklı dönemlerine yayılmasıyla turizmin daha dengeli bir modele dönüştüğünü ekledi.