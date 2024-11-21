Türkiye Kuantum Bilgisayar Teknolojisi ile Dünya Çapında Bir Adım Daha Attı - Son Dakika
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Türkiye Kuantum Bilgisayar Teknolojisi ile Dünya Çapında Bir Adım Daha Attı

Türkiye Kuantum Bilgisayar Teknolojisi ile Dünya Çapında Bir Adım Daha Attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkemizin kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülke arasında yer aldığını ve uluslararası iş birliği fırsatlarının artacağına inandığını belirtti.

21.11.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülke arasına girmiş durumdayız. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir inanç ve güçlü adımlarla hazırlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) 'Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Yılmaz'ın yanı sıra; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ mensupları yer aldı. Cevdet Yılmaz, "TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde ülkemize kazandırılan 5 kubit kuantum bilgisayar QuanT, bu yöndeki çabalarımızın önemli bir meyvesidir. Böylece kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülke arasına girmiş durumdayız. UNESCO tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir inanç ve güçlü adımlarla hazırlanıyoruz. Bu dönemde, uluslararası iş birliği fırsatlarının artacağına ve Türkiye'nin bilimsel liderliğini güçlendireceğine inanıyoruz. Benim için ayrıca anlamlı bir gün; çünkü Kalkınma Bakanı olduğum dönemde TOBB ETÜ Hidro Merkezi'nin kuruluşuna destek vermiştik" diye konuştu.

Kuantum bilgisayarların stratejik alanların yanı sıra; sağlık, finans, sensör teknolojileri ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde de oyun değiştirecek bir etkiye sahip olacağını vurgulayan Yılmaz, "Her ülke kendi yerli kuantum teknolojileri yol haritasını oluşturmaya başlamış, aşama kaydeden ülkeler bu teknolojide tekeli ellerinde tutmak amacıyla kritik bileşenlere ticari kısıt uygulamaya yönelmiştir. Bu da bizi çığır açan kuantum teknolojisinde kendi altyapımızı oluşturmaya motive etmiştir" dedi.

'PARAYLA ALAMADIĞIMIZ ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDER HALE GELDİK'

Geçen yıl savunma sanayisinde 5,5 milyar dolar ihracat yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bu sene inşallah 7 milyar dolar civarında bir rakamla kapatacağız. Önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayi, sadece güvenliğimiz açısından değil ekonomik refahımız açısından, katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmemiz bakımından da son derece kıymetlidir. Geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız birtakım ürünleri bugün başka ülkelere ihraç edecek hale geldiysek ortada bir başarı var demektir" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bugün kuantum mekaniği temelleriyle başlayan ve ürüne dönüşen kuantum bilgisayar sürecinde olduğu gibi tüm derin teknolojilerde önceden gerekli çalışmaları, ön hazırlıkları yapıp, ülkemizdeki akademik birikimi üniversitelerimizdeki altyapıyı ve sanayimizdeki birikimi bir araya getirerek gayretlerimizi ortaya koyuyor ve Allah'a Çok şükür bugün itibariyle gıptayla izlenen bir savunma sanayisine sahip olduğumuzu ve bunun bir parçası olmaktan da gurur duyduğumu, bu vesileyle de ifade etmek isterim" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde araştırmacılar yetiştirip, teknoloji geliştirdiklerini belirterek, "QuanT ve Türkiye'nin kuantum ekosistemi, yalnızca bir bilgisayar değil, Türkiye'nin teknolojide bağımsızlığını güçlendirme kararlılığının bir ifadesidir. QuanT, genç araştırmacılarımız, girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Teknoloji üretiminin sadece büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, Türkiye'nin de bu yarışta güçlü bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye Kuantum Bilgisayar Teknolojisi ile Dünya Çapında Bir Adım Daha Attı - Son Dakika

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