Türkiye-Libya çalışma ve istihdam mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Libya arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Vedat Işıkhan, Bakanlıkta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işgücü piyasaları ve sosyal güvenlik alanında iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Birlik Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın imza törenine geçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak Libya ile köklü ilişkileri her alanda geliştirmeye ve iş birliklerini daha da ileriye taşımaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarların korunması ile ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda Libya ile yakın teması ve dayanışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik hukuku, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bizlere önemli rehberlik sunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Libyalı muhataplarımızla çalışma hayatı ve istihdam alanlarında iş birliğimizi geliştirmeye büyük önem vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları görüşmenin 1,5 yılda gerçekleştirilen üçüncü görüşme olması bakımından da anlamlı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ekim ayında Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirdiğimiz son görüşmede, bugün imzalayacağımız mutabakat zaptın en kısa sürede tamamlanması konusunda mutabık kalmıştık. Teknik heyetlerimizin özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde, aradan geçen kısa süre içerisinde Mutabakat Zaptı'nı imza aşamasına getirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

"Dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacak"

Mutabakat zaptı ile Bakanlıklar arasındaki iş birliğini daha planlı, düzenli ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturacaklarını belirten Işıkhan, şunları ifade etti:

"Mesleki eğitim ve işgücü uyum programlarının geliştirilmesi, işsizlikle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, ulusal meslek standartlarının belirlenmesi ve çalışma hayatının diğer önemli alanlarında bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerimizi karşılıklı olarak paylaşacağız. Mutabakat Zaptı kapsamında oluşturulacak Ortak Çalışma Komitesi aracılığıyla çalışma ve istihdam alanındaki iş birliğimizi düzenli olarak değerlendireceğiz. İnşallah hazırlanacak eylem planları doğrultusunda iş birliğimizi belirli bir takvime ve somut hedeflere bağlayarak, elde edeceğimiz sonuçları düzenli şekilde takip edeceğiz. İnanıyorum ki bugün attığımız bu adım, yalnızca çalışma ve istihdam alanındaki ilişkilerimizi geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlayacak."

Konuşmaların ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Birlik Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" iki bakan tarafından imzalandı.