Türkiye-Libya Güvenlik İş Birliği

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Çiftçi, görüşmede güvenlik alanında iş birliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ortak adımları ele aldıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad et-Trabelsi'yi Bakanlığımızda ağırladık. Asırlardır süregelen tarihi bağlarımız ve kardeşlik hukukumuz temelinde; ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, güvenlik ve kolluk alanındaki iş birliğimizi, eğitim faaliyetlerini, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede atılabilecek ortak adımları ele aldık. Görüşmemizde ayrıca, kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut iş birliği mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Libya arasındaki güçlü dayanışmayı, milletlerimizin huzuruna ve bölgemizin istikrarına katkı sunacak somut adımlarla daha ileriye taşıyacağız."