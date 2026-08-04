Türkiye-Libya Güvenlik İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Libya Güvenlik İş Birliği

Türkiye-Libya Güvenlik İş Birliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçi ve et-Trabelsi, göç ve güvenlik konularında iş birliğini güçlendirmek için görüştü.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Çiftçi, görüşmede güvenlik alanında iş birliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ortak adımları ele aldıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad et-Trabelsi'yi Bakanlığımızda ağırladık. Asırlardır süregelen tarihi bağlarımız ve kardeşlik hukukumuz temelinde; ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, güvenlik ve kolluk alanındaki iş birliğimizi, eğitim faaliyetlerini, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede atılabilecek ortak adımları ele aldık. Görüşmemizde ayrıca, kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut iş birliği mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Libya arasındaki güçlü dayanışmayı, milletlerimizin huzuruna ve bölgemizin istikrarına katkı sunacak somut adımlarla daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Libya Güvenlik İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

19:24
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
16:43
Trabzonspor, Salah ile anlaştı İşte transferin mali detayları
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 19:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Libya Güvenlik İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.