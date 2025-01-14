Türkiye-Libya İlişkileri Gelişiyor

Libya Temsilciler Başkanı Akile Salih ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç bir araya geldi.
Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Salih ile Begeç'in görüşmesinin ülkenin doğusundaki Kubbe kentinde gerçekleştiği belirtildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile işbirliğini güçlendirmenin yollarının ele alındığı kaydedildi.
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